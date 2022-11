Salvini: “il Ponte sullo Stretto sarà in futuro quello che è oggi il Mose per Venezia”

24 Novembre 2022 18:09

“Il Ponte sullo Stretto sarà in futuro quello che oggi è il Mose per Venezia, che altrimenti sarebbe sott’acqua”. Ad affermarlo è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine del Forum Coldiretti. “E’ un corridoio fondamentale – ha proseguito – un corridoio Nord-Sud, Berlino-Palermo. Il 5 dicembre sarò a Bruxelles per chiedere anche questo, ma non solo questo”, ha aggiunto in riferimento alla possibilità che la grande opera possa essere co-finanziata dall’Unione Europea.