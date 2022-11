Russia: “pronti a qualsiasi sforzo per la pace in Ucraina”. Anche con la mediazione di Berlusconi

18 Novembre 2022 15:50

La Russia ora si dice pronta a qualsiasi sforzo per la pace in Ucraina. E spunta anche Berlusconi. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, ha commentato un articolo dello Spectator, il quale sosteneva che il leader di Forza Italia avrebbe potuto attirare Putin a un tavolo delle trattative. Se c’è qualcuno da “attirare”, da qualche parte, questi è Volodymir Zelensky, ha detto Peskov: “il Presidente Putin ha ripetutamente affermato che siamo sempre pronti ad accogliere qualsiasi sforzo per il mantenimento della pace e a sostenere tali sforzi”, ha aggiunto, come riporta l’agenzia Ria Novosti.

E’ escluso invece, almeno per il momento, un vertice tra Putin e Biden. “No, finora non si parla di un vertice…al momento”, ha aggiunto Peskov rispondendo a una domanda dei giornalisti.