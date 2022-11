Rosarno, il 4 novembre le celebrazioni per la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

3 Novembre 2022 11:14

Il programma delle celebrazioni per la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Rosarno: l’inizio è previsto alle ore 11:00 a Largo Bellavista

La Commissione Straordinaria, in occasione del 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e delle Forze armate, presiederà ad alcuni momenti commemorativi e di riflessione con la partecipazione delle Autorità civili e militari e il coinvolgimento e la partecipazione degli Istituti scolastici dell’intero territorio. L’apertura della cerimonia, prevista alle ore 11:00 a Largo Bellavista, dopo l’inno d’Italia cantato dai ragazzi degli Istituti scolastici presenti, proseguirà con la deposizione di una corona di alloro per onorare i sacrifici di tutti i caduti a difesa della Patria, per poi proseguire verso P.zza Valarioti ove presso il monumento antistante i giardini verrà depositato un omaggio floreale ad analogo ricordo.

“Dobbiamo essere grati alle Forze Armate per la costante e qualificata presenza al fianco dei cittadini durante ogni emergenza e per il loro fondamentale contributo nei momenti più difficili. Immaginiamole come ‘mani’ da stringere per garantire un futuro basato sulla pace e sul rispetto dei popoli”, è quanto ha dichiarato il Commissario Straordinario Dott. Giannelli, che continua: “la sinergia creata con le scuole del territorio, diventa nel giorno del 4 novembre ulteriore monito perché i giovani si sentano ancora di più destinatari e custodi dei valori su cui si basa l’unità e la libertà della nostra Nazione. Rimettendo nelle loro mani la costruzione del futuro, chiedendogli di non dimenticare ciò che il nostro Paese ha fatto nei momenti più difficili della sua storia“.

“Giornate come queste devono rinnovare la trasmissione di valori fondamentali su cui si basa la nostra Nazione, rendendo onore alla memoria degli eroi strappati alla loro comunità dalla crudeltà della guerra e non dimenticando i tanti conflitti presenti attualmente in molte parti del mondo e il continuo impegno per la pace che testimoniano le nostre Forze Armate con una presenza professionale nei diversi scenari di crisi“, conclude La Commissione Straordinaria (Buda-Giannelli-Mancuso).