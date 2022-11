18 Novembre 2022 22:21

Damma a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, in questo venerdì sera di metà Novembre. Un clochard, per cause ancora in corso di accertamento, è stato rinvenuto cadavere all’interno della stazione ferroviaria della nota cittadina turistica della locride.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, un’ambulanza che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato, e numerosi cittadini.