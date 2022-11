Altro sbarco di migranti a Roccella: arrivati in 72, anche famiglie con bambini

15 Novembre 2022 15:31

Altro sbarco di migranti poco fa al porto di Roccella, in provincia di Reggio Calabria. Sono 72 i clandestini arrivati, presenti anche due bambini di 2 e 5 mesi con le rispettive famiglie, sono tutti in buone condizioni generali. I migranti sono stati soccorsi in mare e scortati fino al porto reggino da una motovedetta della Guardia di Finanza mentre navigavano a bordo di un veliero lungo una rotta iniziata cinque giorni fa da un porto turco.

La loro nazionalita’ – hanno dichiarato di essere afghani e iracheni – conferma che le migrazioni di massa attuali originano non solo dall’area sub-sahariana, ma anche dai paesi mediorientali in atto interessati da forte instabilita’ interna. Dopo i primi accertamenti, i nuovi arrivati saranno ricoverati nelle tensostrutture di Roccella Jonica e Ardore, che stanno lentamente svuotandosi dei precedenti arrivi.