Roccella: inaugurata la palestra del plesso XXV Aprile. Cartolano: “splendida giornata” | INTERVISTA

29 Novembre 2022 14:32

E’ stata inaugurata questa mattina a Roccella Jonica la palestra della scuola elementare del plesso XXV Aprile. “Il sorriso dei bambini è la migliore ricompensa per il lavoro svolto”, afferma il delegato allo sport dell’amministrazione comunale, Domenico Cartolano. “Stamattina faceva un po’ di fresco e per qualche minuto è scesa una lievissina pioggerellina, è stata comunque una splendida mattinata perché abbiamo inaugurato la palestra della scuola elementare del plesso XXV Aprile e abbiamo visto sorridere, divertirsi, formarsi, giocare, tanti bambini delle nostre scuole. Tanto c’è ancora da fare e tanto faremo.. i lavori realizzati rappresentano solo un mattoncino nella politica che l’Amministrazione intende seguire in materia di edilizia scolastica“, rimarca Cartolano.

“Come già detto per la scuola media Coluccio – Filocamo, è stata pubblicata pochi giorni fa la determina di avvio della procedura per l’affidamento dei Lavori di ripristino strutturale della palestra della scuola media.. abbiamo ottenuto finanziamento per la costruzione del futuro polo d’infanzia, per la realizzazione di mense scolastiche. Insomma, cresciamo e tutti assieme guardiamo lontano”, conclude Cartolano.