Roccella: imminenti i lavori di riqualificazione del Parco Giochi e dell’Area Fitness sul lungomare

7 Novembre 2022 13:42

Roccella: consegnati all’impresa aggiudicataria della gara d’appalto, la “Edil Tecnica Costruzioni Sas” di Lamezia Terme, i lavori di riqualificazione del Parco Giochi e dell’ Area Fitness situati sul lungomare “Sisinio Zito” della cittadina

Sono stati recentemente consegnati all’impresa aggiudicataria della gara d’appalto, la “Edil Tecnica Costruzioni Sas” di Lamezia Terme, i lavori di riqualificazione del Parco Giochi e dell’ Area Fitness situati sul lungomare “Sisinio Zito” della cittadina. Gli interventi, secondo quanto previsto dal progetto approvato dalla Giunta Municipale di Roccella Jonica, trasformeranno l’attuale Parco Giochi in uno spazio ludico inclusivo nel quale tutti i bambini, anche con disabilità, potranno giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza. Il Parco sarà dotato, inoltre, di un nuovo impianto di illuminazione, pavimentazione anti trauma, rampe di accesso e percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti, nuove attrezzature e giochi. Anche l’Area Fitness sarà oggetto di restyling ed ospiterà spazi dedicati allo yoga e pilates, un campo di street basket ad un canestro e una zona per workout e senior sport, con attrezzature adeguate ad essere utilizzate all’aperto.

Il progetto di ammodernamento dei due spazi ludico – sportivi, coordinato in tutti i suoi aspetti dall’Ufficio tecnico comunale diretto dall’ ing. Lorenzo Surace e redatto dall’arch. Giovanni Tedesco, è frutto dell’impegno congiunto di tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vittorio Zito e punta, in linea con il programma di mandato, a rendere ancora più funzionale il lungomare ed a garantire un elevato standard di servizi alla cittadinanza. I lavori, aggiudicati per un importo pari ad € 154.568,75 oltre Iva, partiranno a breve e si protrarranno per circa 60 giorni.