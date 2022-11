Virtus Messina, netto 3-0 sul New Graniti Calcio: decisive due splendide punizioni

14 Novembre 2022 10:28

Le punizioni di Cordaro e Di Amico fanno volare la Virtus Messina nel successo sul New Graniti Calcio: il tris lo firma Coulibaly

La Virtus Messina torna in vetta con la vittoria contro il New Graniti Calcio e lo fa sbloccando il risultato con due magistrali calci di punizione. Una gara accorta quella dei ragazzi di mister Ingemi che, però, devono attendere fino al 41′ per trovare il gol su palla inattiva. Infatti, è Cordaro a trasformare la punizione che permette ai giallorossi di chiudere in vantaggio la prima parte di gara.

Sempre su calcio di punizione arrivava il raddoppio nella ripresa. Al 10′ è Thomas Di Amico a siglare la rete dell 2-0 su calcio da fermo. La girandola dei cambi non altera l’andamento della partita fino al 42′, quando Metallo, entrato solo da un minuto, regala a Idriss Coulibaly il passaggio per il terzo gol dei messinesi. Il triplice fischio del direttore di gara decreta la terza vittoria della Virtus Messina. La squadra di Metallo si porta al primo posto della classifica del girone B di Terza Categoria in coabitazione con il Limina Calcio. Il prossimo appuntamento per la Virtus Messina sarà l’incontro di domenica 20 novembre sul campo dell’Atletico Pagliara.

VIRTUS MESSINA-NEW GRANITI CALCIO 3-0

Marcatori: 39′ pt Cordaro, 8′ st Di Amico, 42′ st, Coulibaly Idriss

Virtus Messina: Cannavò, Pileggi, Centorrino (12′ st Stroncone), Coulibaly E., Argento R. (33′ pt De Leo), Coulibaly I., Marone, Di Amico (34′ st Bongiorno), Bruno (33′ pt Pagano), Cordaro, Coppolino (41′ st Metallo). A disposizione: Bombara, Russo, Di Blasi. All. A.Ingemi

New Graniti Calcio: Puglia (34′ st Russo), Dovara (41′ st D’Angelo), Falcone D., Pagano, Mannino, Russo G., Falcone A,, Calabro (27′ pt Arena) , Puglia Marco II, Caudo (17′ pt Noce, 16′ st Mannino G.II), Nuciforo.

Arbitro: Marco Messina di Messina

Ammoniti: Pagano (VM), Nuciforo e Mannino (NG)