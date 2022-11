Pallacanestro Viola sommersa di triple: contro Brianza Casa Basket finisce 109-81

5 Novembre 2022 22:30

Sesta giornata del campionato di Serie B Girone B, Pallacanestro Viola impegnata in trasferta sul parquet della Brianza Casa Basket: per i reggini arriva un altro pesante ko

Prima di due trasferte consecutive per la Pallacanestro Viola alla ricerca del primo successo stagionale. Fin qui i neraorancio hanno raccolto solo sconfitte nelle prime 5 gare di un complicato inizio di stagione. L’ultima è arrivata al PalaCalafiore contro Desio, in una gara che sembrava alla portata dei ragazzi di coach Bolignano, ma si è trasformata in un’amara beffa nell’ultimo quarto di gara. Con la voglia di rifarsi, ma soprattutto di centrare il primo successo della stagione, i reggini partono alla volta di Bernareggio, ospiti di Brianza Casa Basket. Assenza pesante nel roster calabrese quella di Giambattista Davis, fermatosi in allenamento per un problema alla caviglia.

Il copione della partita è già chiaro dal primo quarto di gara: Brianza Casa Basket vede il canestro grande quanto una vasca da bagno, tira con più del 60% da 3 punti e la Viola viene sommersa di triple. Un solco (34-18, 60-42) che già nel primo tempo condanna la Viola. Nella ripresa il trend non cambia. Calano leggermente le percentuali dei padroni di casa che chiudono 20/39 da 3, trovano 24 punti da Lanza e Bugatti e superano quota 100 punti per il 109-81 finale. Unica nota positiva per Bolignano sono gli 81 punti segnati in trasferta. Provenzani best scorer con 22 punti, una bella risposta alle critiche delle ultime settimane per il play neroarancio.

Fine partita! – Sesta sconfitta in altrettante gare per la Pallacanestro Viola. Brianza Casa Basket domina dal primo all’ultimo quarto segnando 109 punti complessivi tirando 20-39 da 3. Best scorer Provenzani con 22 punti, la prima buona prova del playmaker neroarancio.

4°Q – Tripla di Lanzi in chiusura. 109-81

4°Q – Tripla di Provenzani, l’ultimo a mollare. 106-81

4°Q – Pirola, 2 punti. 106-78

4° Q – Provenzani, 2 per lui. 104-78

4°Q – Pirola, altri 2. 104-76

4°Q – Due liberi per Lanzi. 102-76

4°Q – Provenzani in lunetta: 1/2. 100-76

4° Q – Pirola, quota 100 per Brianza Casa Basket. 100-75

4°Q – Altri due liberi per Spizzichini. 98-75

4°Q – Due liberi per Spizzichini. 98-73

4°Q – Lanzi, due punti. 98-71

4°Q – Risponde Marchini. 96-71

4°Q – Due per Galassi. 96-69

4°Q – Tripla di Bugatti. 94-69

4°Q – Galassi in lunetta: 2/3. 91-69

4°Q – Tripla di Provenzani! 89-69

4°Q – Ancora Fabiani. 89-66

4°Q – Due per Provenzani 87-66

4°Q – Fabiani risponde. 87-64

4°Q – Due liberi per Provenzani. 85-64

4°Q – Tripla di Farina. 85-62

4°Q – Galassi ancora da 3. 85-59

4°Q – Galassi risponde da 3… 82-59

4°Q – Tripla di Simone Farina. 79-59

Fine 3°Q! – Copione che non cambia nel 3° quarto di gara. Si sporcano leggermente le percentuali da 3 di Brianza Casa Basket che scende sotto il 50% (16/33) ma resta avanti di 23

3°Q – Jovanovic in lunetta: 1/2. 79-56

3°Q – Bischetti accorcia. 78-56

3°Q – Tripla di Poser, con aiuto della tabella. 78-54

3°Q – Poser, 2 punti. 75-54

3°Q – Todeschini da 3… dentro. 73-54

3°Q – Due per Renzi. 70-54

3°Q – Due per Marchini, uno dei più positivi fra i reggini. 70-52

3°Q – Bertini 2 volte in lunetta: 1/2 entrambe le volte. 70-50

3°Q – Accorcia Renzi. 68-50

3°Q – Tripla di Todeschini, c’è poco da fre contro percentuali del genere da dietro l’arco. 68-48

3°Q – Due anche per Bischetti. 65-48

3°Q – Marchini, 2 punti. 65-46

3°Q – Tripla di Lanzi. 65-44

3°Q – Risponde Renzi. 62-44

3°Q – Due per Lanzi. 62-42

Fine 1° Tempo! – Nota positiva: la Viola segna 42 punti nel primo tempo, 13 sono di Renzi, 10 per Marchini, 9 per Provenzani. Nota negativa: Brianza Casa Basket ne segna 60 tirando 12/22 da 3 con Bugatti che firma 18 punti tirando 4/5 da 2 e 3/3 da 3.

2°Q – Ancora Provenzani, 2 con fallo: libero dentro. 60-42

2°Q – Provenzani, 2 punti. 60-39

2°Q – Renzi accorcia. 60-37

2°Q – Tripla per Bugatti. 60-35

2°Q – Due per Bischetti 57-35

2°Q – Bertini risponde. 57-33

2°Q – Renzi ne mette 2. 55-33

2°Q – Bugatti a rimbalzo, poi due punti con fallo: libero aggiuntivo in. 55-31

2°Q – Farina, due punti. 52-31

2°Q – Fabiani in lunetta: 1/2. 52-29

2°Q – Bugatti, la formazione brianzola scollina i 50 punti. 51-29

2°Q – Marchini firma 2 punti. 49-29

2°Q – Due per Jovanovic. 49-27

2°Q – Fabiani subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 47-27

2°Q – Todeschini, 2 punti. 46-27

2°Q – Marchini in lunetta: 1/2. 44-27

2°Q – Jovanovic da 3, si gioca solo da fuori. 44-26

2°Q – Tripla di Marchini. 41-26

2°Q – Tripla di Laquintana. 41-23

2°Q – Tripla di Bertini. 41-20

2°Q – Due per Provenzani. 38-20

2°Q – Libero per Jovanovic, poi tripla di Poser. Inizia così il secondo periodo di gioco. 38-18

Fine 1°Q! – Brianza Casa Basket tira 8/13 da 3 punti e firma 34 punti in un quarto. Bastano questi dati a rendere l’idea di primi 10 minuti da incubo della Pallacanestro Viola

1°Q – Provenzani ne mette 2. 34-18

1°Q – Tripla di Bertini, pazzesco il rendimento da dietro l’arco dei padroni di casa. 34-16

1°Q – Tripla di Lanzi in risposta… 31-16

1°Q – Tripla di Renzi! 28-16

1°Q – Tripla di Bugatti, 2 di Bertini. 28-13

1°Q – Renzi, con il gancio. 23-13

1°Q – Spizzichini ne mette 2 con libero aggiuntivo dentro. 23-11

1°Q – Due per Bertini. 23-8

1°Q – Marchini in lunetta: 2/2. 21-8

1°Q – Tripla di Bertini. 21-6

1°Q – Machini accorcia. 18-6

1°Q – Due per Bugatti. 18-4

1°Q – Tripla di Bugatti… piovono bombe contro la difesa della Viola. 16-4

1°Q – Schiaccia Adamu. 13-4

1°Q – Tripla di Galassi. 11-4

1°Q – Renzi accorcia. 8-4

1°Q – Tripla di Lanzi! 8-2

1°Q – Bertini serve Lanzi, tripla! 5-2

1°Q – Pareggia Bugatti. 2-2

1°Q – Prima marcatura per Renzi che subisce anche fallo: libero out. 0-2

1°Q – Partiti!

20:35 – Tutto pronto per la palla a due fra Brianza Casa Basket e Pallacanestro Viola. La prima di due trasferte consecutive per i neroarancio alla ricerca di una vittoria che possa dare la scossa ad un inizio di stagione complicato. Non sarà della partita Giambattista Davis, fermato da una distorsione alla caviglia.