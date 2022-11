Virtus Messina, arriva il primo ko: l’Atletico Pagliara si impone 3-1

21 Novembre 2022 18:54

Per la Virtus Messina arriva la prima sconfitta in campionato sul campo dell’Atletico Pagliara. La squadra di mister Ingemi non demerita e mal digerisce la direzione arbitrale del signor Rao. La partita è indirizzata verso la vittoria dei locali già nel primo tempo in cui i messinesi nel giro di quattro minuti subiscono l’uno-due di Pistone.

Nella ripresa la Virtus trova maggiore equilibrio, nonostante l’uscita di Cordaro, e nei primi minuti accorcia le distanze con capitan Stroncone. I giallorossi insistono alla ricerca del pareggio ma al 15′ Pistone completa la tripletta che, in pratica, chiude la partita. In classifica la Virtus Messina lascia la vetta e viene agganciata proprio dall’Atletico Pagliara. Domenica 27 novembre, la Virtus cercherà il riscatto nella gara casalinga contro la Vigor Itala.

ATL. PAGLIARA-VIRTUS MESSINA 3-1

Marcatori: 31’e 35′ Pistone (P), 48′ Stroncone (VM rig.), 60′ Pistone (P)

Atl.Pagliara: Interdonato, Galimi (52′ st Greco), Tappa, Bagnato, Cucinotta, Sparacino, Leo, Mormino, Zuccaro, Ingalis (40′ st Romeo), Pistone (22′ st Pozzo). A disposizione: Chillemi, Greco, Palmeri, Previte, Magrelli, Tella. All. O.Chillemi

Virtus Messina: Argento C., Pileggi, Argento R., Coulibaly E., Coulibaly I., Marone (42′ st Bongiorno), Di Amico (1′ st Di Blasi), Stroncone, Pagano, Cordaro (35′ pt Metallo), Coppolino. A disposizione: Bombara, Centorrino, De Leo, Russo, Bruno,

Arbitro: Francesco Rao di Messina

Ammoniti: Tappa, Mormino, Previte (Pagliara). Argento R., Stroncone, Coulibaly I., Coppolino (Virtus Messina)