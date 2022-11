Argentina verde di… Arabia! Cartellini, capriole, difesa a 6: Messi sconfitto 1-2 all’esordio

22 Novembre 2022 13:20

Doveva essere il Mondiale di Messi e c’è ancora tutto il tempo affinchè lo diventi, ma la prima grande sorpresa di Qatar 2022 porta proprio i colori dell’Argentina. Ed è una sorpresa negativa. L’Albiceleste viene sconfitta all’esordio nel Mondiale dall’Arabia Saudita che con una partita tutta cuore e grinta rimonta i sudamericani, fa impazzire la marea verde presente allo stadio, e raccoglie 3 punti d’oro.

Al 10′ minuti Messi trasforma un calcio di rigore che sembra mettere la gara sui binari giusti per i biancazzurri, un fuorigioco nega il raddoppio a Lautaro Martinez e la sensazione è che l’Argentina possa prendere il largo. L’Arabia Saudita però non è dello stesso avviso. La formazione allenata dal francese Renard lotta su ogni pallone, morde le caviglie dei giocatori argentini più talentuosi, taglia ogni trama offensiva di Di Maria e compagni che gradualmente si vedono sfuggire di mano la gara.

Nel secondo tempo, prima Al Shehri e poi Al Dawsari ribaltano la gara in modo clamoroso, con tanto di esultanza con capriola acrobatica per rendere meglio l’idea. Renard blinda la retroguardia inserendo 6 difensori, in campo i giocatori in maglia verde colpiscono qualsiasi cosa gli capiti a tiro, che essa sia la palla, sparata più volte in tribuna, o una caviglia avversaria (21 i falli complessivi). Fioccano i cartellini gialli, ben 6 nella sola mezz’ora finale. Sono 14 i minuti di recupero, ormai consuetudine nel Mondiale in cui si recupera tutto, tranne i gol. L’Argentina, infatti, prova a sfondare ma non trova il pareggio. L’Arabia Saudita vince 1-2 e fa la storia.

