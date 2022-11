Napoli inarrestabile, contro l’Empoli è la 10ª vittoria di fila! Il Milan si spegne contro la Cremonese | CLASSIFICA

8 Novembre 2022 22:49

Il Napoli supera 2-0 l’Empoli per il 10° successo consecutivo. Il Milan non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese e scivola a 8 punti di distacco dai partenopei

Quattordicesimo turno di Serie A con tutte le insidie che la calendarizzazione infrasettimanale porta con sè. Non ci sono le coppe di mezzo, ma l’imminente Mondiale impone un calendario congestionato con ritmi forsennati. Gli stessi del Napoli, che non a caso continua a vincere, gli stessi che servono al Milan per esprimersi al meglio, ma i rossoneri perdono qualche giro del motore e continuano a lasciare punti per strada.

I partenopei si godono il decimo successo consecutivo, il 12° in Serie A che, unito ai due pareggi raccolti in 14 gare, porta in dote un bottino di 38 punti. Oltre un’ora a reti bianche contro l’Empoli, poi i cambi della svolta: dentro Lozano che trasforma il rigore del vantaggio, dentro Zielinski che raddoppia con il gol dell’ex.

Di cambi il Milan ne fa parecchi, sia nella formazione iniziale che vede l’esordio da titolare del giovane Thiaw, con Ballo Tourè e Origi per gli squalificati Theo Hernandez e Giroud, sia a partita in corso con l’evanescente De Ketelaere e il primavera Lazetic lanciato nella mischia nel finale. Leao entra a partita in corso senza incidere, il resto dei compagni si infrangono su l’ottimo Carnesecchi e sul muro eretto dalla Cremonese che si porta a casa un punto prezioso. Il Var annulla per fuorigioco il gol di Origi. Il Milan scivola a 8 punti di distacco: il campionato è ancora lungo, ma c’è già una vera e propria fuga a tinte azzurre.

Classifica Serie A