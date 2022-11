Risultati 7ª Giornata Serie B Girone B, batosta Viola: a Capo d’Orlando il derby con Palermo | CLASSIFICA

13 Novembre 2022 20:42

Pallacanestro Viola sconfitta nettamente dalla Virtus Padova, Capo d’Orlando vince il derby siciliano contro Palermo, ko Ragusa contro Desio: i risultati della 7ª Giornata del Girone B di Serie B e la nuova classifica

Niente da fare, la stagione della Pallacanestro Viola non ne vuole sapere di cambiare strada. I neroarancio raccolgono la settima sconfitta in sette gare subendo un netto 98-73 contro la Virtus Padova nonostante l’ottimo Balic (15 punti) tornato a Reggio Calabria dopo il breve inizio di stagione in quel di Teramo. Reggini, inevitabilmente, ancora ultimi in classifica a zero punti.

Non va meglio a Ragusa, sconfitta in casa da Desio 81-83. Capo d’Orlando ottiene il suo secondo successo stagionale superando Green Basket Palermo nel derby siculo per 73-80.

Risultati 7ª Giornata Serie B Girone B

12/11/2022 – Civitus Allianz Vicenza-UBP Petrarca Padova 71-65

12/11/2022 – Bergamo Basket 2014-Agribertocchi Orzinuovi 51-72

12/11/2022 – Virtus Ragusa-Rimadesio Desio 81-83

13/11/2022 – Logiman Pall. Crema-Pontoni Monfalcone 93-97

13/11/2022 – Antenore Energia Virtus Padova-Pall. Viola Reggio Calabria 98-73

13/11/2022 – Green Basket Palermo-Infodrive Capo d’Orlando 73-80

13/11/2022 – LuxArm Lumezzane-Lissone Interni Brianza Casa Basket 75-69

13/11/2022 – Gemini Mestre-Rucker San Vendemiano 73-81

Classifica Serie B Girone B