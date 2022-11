Risultati 6ª Giornata Serie B Girone B, netto ko per la Viola: sorride Palermo | CLASSIFICA

6 Novembre 2022 22:22

Pallacanestro Viola sconfitta da Brianza Casa Basket, ko esterni per Capo d’Orlando e Ragusa, vince Palermo: i risultati della 6ª Giornata di Serie B Girone B e la nuova classifica

Non cambia il trend dell’inizio di stagione in casa Pallacanestro Viola. I neroarancio restano ultimi in classifica con 0 punti in tasca dopo la 6ª giornata di campionato. I ragazzi di coach Bolignano subiscono 108 punti da Brianza Casa Basket in quella che è la più pesante sconfitta (in termini di punti subiti) delle prime 6 gare fin qui giocate. Non va meglio alle Siciliane. Capo d’Orlando viene sconfitta 86-59 dalla forte Orzinuovi, stessa sorte per Ragusa che cade 85-92 a Mestre. Fra le siciliane festeggia solo Palermo che raccoglie due punti importanti in trasferta sul campo di Monfalcone.

Risultati 6ª Giornata Serie B Girone B

05/11/2022 – Rucker San Vendemiano-Logiman Pall. Crema 84-71

05/11/2022 – Bergamo Basket 2014-Civitus Allianz Vicenza 87-81

05/11/2022 – Pontoni Monfalcone-Green Basket Palermo 72-75

05/11/2022 – Rimadesio Desio-Antenore Energia Virtus Padova 78-71

05/11/2022 – Lissone Interni Brianza Casa Basket-Pall. Viola Reggio Calabria 108-81

06/11/2022 – Agribertocchi Orzinuovi-Infodrive Capo d’Orlando 86-59

06/11/2022 – UBP Petrarca Padova-LuxArm Lumezzane 85-92

06/11/2022 – Gemini Mestre-Virtus Ragusa 82-58

