Risultati 15ª Giornata Serie A, la Juventus vola con Kean: Milan allo scadere, il Napoli fa 13 | CLASSIFICA

13 Novembre 2022 22:46

La Juventus stende la Lazio con un tris, il Milan vince allo scadere contro la Fiorentina, tris per Napoli e Inter: la classifica della Serie A dopo i risultati della 15ª Giornata

Ultima giornata prima della sosta per il Mondiale, non è ancora finito il girone d’andata, ma la classifica inizia a essere ben definita. Davanti il Napoli corre a ritmi insostenibili per le altre, infila il 13° successo consecutivo e risulta ancora imbattuto. Il successo per 3-2 contro l’Udinese, con qualche brivido finale, permette ai partenopei di arrivare alla sosta con un sicuro -8 sul Milan.

I rossoneri se la sono vista brutta contro la Fiorentina. Al gol di Leao ha risposto un tiro di Barak che, dopo la deviazione di Thiaw, è finito alle spalle di Tatarusanu. Partita bloccata, una costante preoccupante per i rossoneri che nelle ultime gare hanno dovuto sudare molto per fare risultato. La sblocca Milenkovic, ma nella sua porta, deviando un cross dalla trequarti ‘bucato’ da Terracciano in uscita. Tre punti d’oro per il Milan che resta a +2 sulla Juventus.

Bianconeri che arrivano alla sosta con un presente che supera anche le più rosee aspettative. Filotto di risultati utili, miglior difesa del campionato, 31 punti raggiunti. Il netto 3-0 sulla Lazio, firmato dalla doppietta di Kean e dal gol di Milik, permette di chiudere al terzo posto: la sosta, nel loro caso, rischia di fare più male che bene se dovesse spezzarne ritmo e fiducia.

Vittoria importante anche per l’Inter. I nerazzurri salgono al quarto posto in coabitazione con la Lazio battendo 2-3 l’Atalanta. Una vittoria importante, contro una diretta concorrente per un posto in Europa, arrivata con la doppietta del “vice-Lukaku”, ma più titolare che mai viste le noie fisiche del belga, Edin Dzeko.

Risultati 15ª Giornata Serie A

Venerdì 11 novembre

Ore 20:45

Empoli-Cremonese 2-0 (46’ Cambiaghi, 88’ Parisi)

Sabato 12 novembre

Ore 15:00

Napoli-Udinese 3-2 (15’ Osimhe, 31’ Zielinski, 58’ Elmas, 79’ Nestorowski, 82’ Samardzic)

Ore 18:00

Sampdoria-Lecce 0-2 (45’+1 Colombo, 83’ Banda)

Ore 20:45

Bologna-Sassuolo 3-0 (30’ Aebischer, 50’ Arnautovic, 78’ Ferguson)

Domenica 13 novembre

Ore 12:30

Atalanta-Inter 2-3 (25’ rig. Lookman, 36’ 56’ Dzeko, 61’ aut. Palomino, 77’ Palomino)

Ore 15:00

Monza-Salernitana 3-0 (24’ Carlos Augusto, 35’ Dany Mota, 74’ rig. Pessina)

Roma-Torino 1-1 (55’ Linetty, 90’+4 Matic)

Verona-Spezia 1-2 (30’ Verdi, 53’ 69’ Nzola)

Ore 18:00

Milan-Fiorentina 2-1 (2’ Leao, 28’ Barak, 90’+2 aut. Milenkovic)

Ore 20:45

Juventus-Lazio 3-0 (43’, 54’ Kean, 90′ Milik)

Classifica Serie A