Risultati 14ª Giornata Serie C Girone C: Catanzaro e Crotone implacabili, tris e vittorie | CLASSIFICA

20 Novembre 2022 16:48

Un Girone C di Serie C sempre più a vocazione calabrese. Catanzaro e Crotone non intendono fermare i propri, alti, ritmi di marcia e continuano a macinare punti e successi. In testa al girone resta saldamente il Catanzaro che con il successo per 3-0 ai danni della Gelbison ottiene la 12ª vittoria stagionale. La doppietta di Iemmello e il gol di Biasci permettono di blindare il primo posto a +4 sul Crotone.

Tris di reti e vittoria anche per gli ‘Squali’. Il Crotone si impone 1-3 sul campo della Viterbese e va a +2 sul Pescara impegnato domani contro il Turris. Per i calabresi reti di Pannitteri e Chirico (doppietta), inframezzate dal gol di Marotta per i padroni di casa. Niente da fare invece per il Messina, sempre ultimo in classifica. Peloritani fermati sull’1-1 in casa dal Potenza: a Fofana risponde Del Sole.

Risultati 14ª Giornata Serie C Girone C

ACR Messina-Potenza 1-1

Calcio Giugliano-Monopoli 2-1

Catanzaro-Gelbison 3-0

Fidelis Andria-Monterosi Tuscia 1-0

Fogia-Audace Cerignola 2-3

Latina-Juve Stabia 0-0

Picerno-Avellino 2-1

Viterbese-Crotone 1-3

Classifica Serie C Girone C