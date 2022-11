Rimpasto Giunta, Occhiuto: “attendo proposte della Lega”

21 Novembre 2022 20:26

“Ho ricevuto le proposte di Fratelli d’Italia, sto aspettando quelle della Lega, si tratta di sostituire due assessori che sono stati eletti in Parlamento. Spero che la Lega mi dia le sue proposte entro domani perché vorrei subito ricomporre la giunta nella sua completezza“. E’ quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine dei lavori del Consiglio regionale, in merito al rimpasto in giunta regionale, dopo l’elezione in Parlamento dell’assessora alle Politiche sociali, Tilde Minasi (Lega) e Fausto Orsomarso (FdI), Turismo e marketing territoriale.