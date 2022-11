“Rifiuti e raccolta differenziata”: oggi a Messina seminario formativo territoriale Anci Conai

15 Novembre 2022 09:16

Oggi, martedì 15 dicembre, a partire dalle ore 9,nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, si svolgerà il seminario formativo territoriale organizzato da ANCI Sicilia e CONAI. I lavori prevedono l’approfondimento dell’accordo Quadro Anci-Conai 2022-24, lo strumento previsto dal Decreto Ronchi del 1997 e dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per effettuare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Enzo Bianco, a seguire a dare il benvenuto ai partecipanti il Sindaco di Messina Federico Basile; e Fabio Costarella, Responsabile Piani di Sviluppo della RD al Centro Sud Conai. I lavori, che saranno introdotti e moderati dal segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani Mario Emanuele Alvano, sono suddivisi in sette moduli, e si concluderanno alle 15.30. Nel corso del seminario, aperto alla partecipazione di Sindaci, amministratori e personale delle SRR, saranno presentate le opportunità previste dall’accordo quadro, rinnovate nel documento 2022-24, che introduce alcune importanti novità in termini di partecipazione a bandi, iniziative, campagne di comunicazione e finanziamenti per attrezzature, il tutto finalizzato al miglioramento delle performance della raccolta differenziata dei comuni. Verranno trattati, inoltre, i principali aspetti degli allegati tecnici riguardanti la gestione dei rifiuti di imballaggio e illustrati i dati regionali relativi alla filiera del recupero e riciclo dei rifiuti conferiti e gestiti attraverso le convenzioni dai consorzi di filiera.

L’accordo quadro ANCI-CONAI rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere le politiche di economia circolare dei comuni attraverso il principio della responsabilità estesa del produttore. Al seminario parteciperanno in qualità di relatori, Monica Bettiol su “I regimi di responsabilità estesa del Produttore”; Franco Bonesso relazionerà in merito a “Accordo quadro Anci Conai 2020-2024. Principi generali e gli allegati tecnici Plastica, Carta, Vetro”; “Risorse per i Comuni e Convenzionati in base all’Accordo Quadro e agli allegati tecnici per le diverse frazioni di imballaggio”; e “L’Accordo quadro Anci Conai 2020-2024. Principi generali e gli allegati tecnici Bioplastica, Acciaio, Alluminio, Legno”; ed ancora interverrà Monica Bettiol per esporre le “Normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti d.lgs. 116/2020, Metodo tariffario ARERA. Scenari per la raccolta degli imballaggi in un sistema competitivo”; e per illustrare una panoramica sugli aspetti di tutela degli Enti nel contratto di affidamento al gestore; e a seguire sono previsti interventi di amministratori locali. Concluderà i lavori del seminario Antonello Antonicelli che tratterà i temi relativi alla “Raccolta rifiuti: risultati e innovazione (DRS, raccolte separate)e quello su “Case study su DRS. Indicatori ambientali”. Obiettivo degli interventi tematici sulla normativa nazionale ed europea e sulle migliori pratiche di raccolta e gestione rifiuti è favorire la condivisione di informazioni in modo interattivo e pratico.