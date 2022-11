Reggio Calabria, il resoconto della conversazione “Da Regno a vice-Regno: primo secolo di Governo spagnolo” | VIDEO

12 Novembre 2022 11:03

La conversazione riguardante il dominio degli spagnoli in Italia è stata promossa dal Circolo Culturale “L’Agorà”

Si è svolta venerdì 11 novembre la nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Da Regno a vice-Regno: primo secolo di Governo spagnolo”. Ha partecipato, in qualità di relatore il prof. Giuseppe Caridi, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli.

Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. “Con la caduta della dinastia aragonese nel 1503, dopo le intricate vicende dell’ultimo periodo (dalla calata di Carlo VIII in Italia, la morte di Ferrante, i brevi regni sfortunati dei suoi successori), Ferdinando il Cattolico annette il Regno di Napoli alla corona Spagnola e sancisce la fine della sua indipendenza. – si legge nel comunicato stampa inviato dall’Associazione – Il Vicereame spagnolo durerà formalmente dal 1516 al 1713, circa due secoli, e si succederanno più di cinquanta Viceré. Gli Spagnoli videro nell’Antico Stato un ingrandimento di domini da cui trarre risorse e da utilizzare come base militare. La dominazione spagnola in Italia iniziò ufficialmente nel 1559 con la pace di Cateau-Cambrésis firmata da Filippo II di Spagna ed Enrico II di Francia. La pace di Cateau-Cambrésis pose fine al lungo conflitto franco-asburgico per il controllo dell’Italia”.

“La Spagna si ritrovò dunque a controllare, direttamente o indirettamente, l’intera penisola. Il principale organo di controllo dei domini diretti spagnoli era costituito dal Consiglio d’Italia, istituito nel 1555 da Fillippo II. – prosegue nel racconto “L’Agorà” – Il Consiglio d’Italia aveva sede a Madrid ed era composto da magistrati spagnoli e italiani. Aveva competenze giudiziarie, amministrative e di controllo. Nei domini diretti spagnoli era inoltre attiva l’Inquisizione spagnola, meno mite dell’Inquisizione romana (per un approfondimento leggi Inquisizione: la storia breve e completa). Nella penisola la monarchia spagnola era rappresentata dai viceré di Napoli, di Sicilia e di Sardegna e dal governatore del Ducato di Milano. Inoltre, periodicamente, la corona inviava visite presso i governi locali, per verificarne il buon funzionamento.

Il dominio degli Spagnoli in Italia contribuì alla progressiva e inarrestabile decadenza dell’Italia del Seicento perché gli Spagnoli imposero tasse sempre più pesanti e la nobiltà locale favorì lo sfruttamento della popolazione. A causa delle crescenti difficoltà economiche scoppiarono numerose rivolte: i Milanesi insorsero contro il rincaro del pane; i Napoletani, sotto la guida di Masaniello, si ribellarono contro l’oppressione spagnola. Le rivolte vennero domate in modo cruento, con la forza degli eserciti. Nella prima metà del Seicento, inoltre, la peste, portata in Italia dai Lanzichenecchi, tornò a mietere vittime prima in Lombardia e successivamente nell’Italia centro-meridionale. Il periodo della dominazione spagnola lasciò inoltre una fisionomia particolare al Meridione e specialmente alla sua capitale: usi e costumi degli Spagnoli dominatori furono in buona parte assorbiti. Nell’ottobre 1696 morì il re di Spagna Carlo II“.

“Si aprì un conflitto per la successione tra il nuovo sovrano Filippo V, francese, e gli Asburgo d’Austria. Nel 1701, l’aristocrazia napoletana tentò di approfittare della situazione, e si schierò dalla parte austriaca offrendo la corona all’arciduca Carlo d’Asburgo, figlio dell’imperatore Leopoldo. – si legge ancora nella nota trasmessa alla stampa – Il tentativo passò alla storia come la congiura dei Macchia, dal nome di uno dei protagonisti, Gaetano Gambacó principe di Macchia. Il nobile napoletano, avverso al regime spagnolo, divenne il capo militare della congiura, che ebbe anche per protagonista il principe Tiberio Carafa. Scoperta la congiura, il principe di Macchia, dopo aver combattuto le truppe spagnole inviategli contro dal vicerè Medinaceli, fu costretto a rifugiarsi a Vienna, dove morì nel 1703. il fallimento del tentativo di liberare il regno dagli Spagnoli fu anche dovuto alla diffidenza popolare nei confronti dell’aristocrazia napoletana, acuitasi dopo i fatti di Masaniello. Infatti nell’occasione, il Sedile del Popolo rifiutò l’appoggio alla rivolta. La Spagna riuscì a domarla, mentre la guerra vera e propria si combatteva in Piemonte. Pochi anni dopo, il 7 luglio 1707, l’esercito austriaco entrò in Napoli senza spargimento di sangue. Il Regno restò sottomesso all’Impero, fino alla liberazione che Carlo di Borbone porterà a termine nel 1734“.