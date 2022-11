Renzi su Meloni, Nordio, Rave, Letta: “è un dovere non fare opposizione preconcetta”

2 Novembre 2022 10:10

Matteo Renzi, ex segretario del Pd ed ex Premier, ha rimarcato che l’opposizione di Italia Viva non sarà preconcetta: “mi sembra un dovere civile. Se la presidente Meloni farà bene, saremo contenti. Noi comunque siamo e saremo all’opposizione, come è giusto che sia”. Renzi, nell’intervista rilasciata a “Il Messaggero” ha riconosciuto la buona mossa sul caso del rave party a Modena: “sull’ordine pubblico bene lo sgombero”. Il numero uno di Italia Viva si è detto convinto che “Giorgia Meloni sarà il primo a difendere l’eredità economica di Mario Draghi, non tanto per una scelta ideologica ma perché ne ha bisogno”. “Il miglior Ministro? Nordio. Le sfide sulla giustizia sono molteplici e andranno affrontate rapidamente nei prossimi mesi. Vedremo se sarà all’altezza della sua fama e delle aspettative che ha suscitato: io sono molto ottimista al riguardo”, ha dichiarato il leader di Italia Viva.

Non poteva mancare un accenno sul suo ex partito: “il Pd finirà per spaccarsi tra chi vuole inseguire Conte e chi invece preferisce una strada riformista. Letta se avesse fatto un accordo con noi o senza di noi con i 5 Stelle oggi non ci sarebbe un governo Meloni. Per colpa loro c’è la maggioranza più a destra della storia repubblicana”.