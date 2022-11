Inchiesta Open, Renzi: “accusa disintegrata”

21 Novembre 2022 20:08

“La vicenda Open è una vicenda che la Corte di Cassazione ha sostanzialmente disintegrato nell’ipotesi accusatoria”. E’ quanto ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro “Il mostro” in corso di svolgimento a Firenze. “Ci sono tre magistrati in questa vicenda-ha aggiunto Renzi- uno si chiama Creazzo , faceva il procuratore capo qui ed adesso dopo una vicenda per altro abbastanza incredibile di molestie sessuali ad una collega, non è più a Firenze e si trova a Reggio Calabria a fare il sostituto per i minori, uno si chiama Nastasi ed è quello della vicenda David Rossi, ed uno si chiama Luca Turco e nel mio libro racconto come Luca Turco non rispetta le sentenze della Cassazione, cioè abbiamo a che fare con Pubblici ministeri che non rispettano per i primi le sentenze della Corte di Cassazione, così non va bene”.