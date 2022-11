Tragedie in Italia, Renzi amaro: “dopo il Covid, esplosa nuova emergenza che stiamo sottovalutando”

1 Novembre 2022 11:54

Renzi: “il dramma di Assago con il killer che colpisce le vittime perché non sopporta la loro felicità, il carabiniere che uccide il suo capo: ho l’impressione che in questo Paese ci sia una sottovalutata emergenza legata alla salute mentale che è esplosa dopo il Covid”

Gli ultimi fatti accaduti in Italia, e non solo, secondo Matteo Renzi dovrebbero aprire a una seria e più approfondita riflessione: “i fatti di questa settimana meriterebbero una riflessione più approfondita. Il dramma di Assago con il killer che colpisce le vittime perché non sopporta la loro felicità, il carabiniere che uccide il suo capo: ho l’impressione che in questo Paese ci sia una sottovalutata emergenza legata alla salute mentale che è esplosa dopo il Covid e che ritroviamo in molte altre nazioni”, ha detto il leader di Italia Viva in un’intervista a “Il Messaggero”.

“Mi sembra un dovere civile – il riferimento al nuovo Governo Meloni – Viviamo in un mondo sempre più complicato e diviso come dimostra anche l’ultima campagna elettorale brasiliana. C’è un tempo per fare campagna elettorale e un tempo per governare. Se la Presidente Meloni farà bene, saremo contenti. Noi comunque siamo e saremo all’opposizione, come è giusto che sia. Pensare di giudicare un governo dalla prima settimana è superficialità. Sull’ordine pubblico bene lo sgombero del rave party ma siamo ancora all’inizio”.