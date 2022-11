“Reggio è morta, adesso basta”, polemiche sul rinvio della manifestazione

26 Novembre 2022 21:18

Il rinvio della manifestazione popolare “Reggio è morta, adesso basta” a causa del maltempo, che era in programma oggi con un corteo da Piazza De Nava fino a Palazzo San Giorgio, non è andata giù all’ex consigliere comunale di “Reggio Attiva”, Nicola Malaspina. Sul proprio profilo facebook, l’esponente di destra, non le manda a dire: “avrei veramente tante cose da dire, ma voglio limitarmi alla più importante. Tralasciamo l’incomprensibile capitolo anonimato, ciò che però non si può tralasciare è l’inaudita mancanza di rispetto per chi ha deciso di “metterci la faccia” anche sotto la pioggia”, rimarca Malaspina.

“Se si convoca una manifestazione, non ci si può ricordare, a pochi minuti dell’inizio della stessa, peraltro sapendo da giorni che il meteo non sarà favorevole, di annullarla. Per quanto la causa della manifestazione possa essere sacrosanta, per quel che mi riguarda, questa è l’ultima volta che prendo parte ad una manifestazione non solo “anonima”, ma organizzata da dilettanti allo sbaraglio“, conclude Malaspina.