“Reggio è morta, adesso basta”: la nuova data del corteo popolare

29 Novembre 2022 10:59

Era stata rinviata a domenica 4 dicembre per forte maltempo che ha colpito Reggio Calabria sabato scorso, la manifestazione nata dopo la condanna in Corte d’Appello per Falcomatà e la sua prima Giunta comunale. Il corteo popolare, adesso è stato anticipato a sabato 3 dicembre, con partenza alle ore 17:00 da Piazza De Nava fino a giungere a Palazzo San Giorgio, a causa della contemporanea processione (il 4 dicembre) del quadro della Madonna della Consolazione, slittato la scorsa domenica, sempre per il maltempo.

L’evento è organizzato senza sigle di partito per raccogliere le adesioni della società civile, movimenti ed associazioni della città dello Stretto.