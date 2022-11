“Reggio è morta, adesso basta”: manifestazione rinviata | INFO

26 Novembre 2022 16:51

E’ stata rinviata a domenica 4 dicembre a causa del forte maltempo che ha colpito Reggio Calabria, la manifestazione che doveva esserci oggi, dopo la condanna in Corte d’Appello per Falcomatà e la sua prima Giunta comunale, chiedendone le dimissioni per tornare al più presto al voto. Il corteo popolae di protesta partirà, come annunciato, da Piazza De Nava fino a Palazzo San Giorgio.

L’evento è organizzato dal Centrodestra ma senza sigle di partito per raccogliere le adesioni della società civile. I propositi sono chiari e si tratta di un grido d’allarme da parte della cittadinanza che si sente abbandonata.