Reggio Calabria, nuova piscina a Tremulini: pronti alle immersioni? | FOTO E VIDEO

18 Novembre 2022 16:56

Era stata ripristinata solo qualche settimana fa ma il ripristino purtroppo ha avuto le ore contate ed è durato molto poco. Ci troviamo in via Margherita Hack a Reggio Calabria e come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, nella zona della facoltà di Architettura, si è formato un vero e proprio fiume in piena che rende difficile il passaggio a tutti coloro i quali si trovano a transitare a piedi in una zona molto popolata da studenti e residenti.

La via, nella zona di Tremulini, è resa impraticabile da una enorme e profonda voragine con conseguente perdita idrica che sgorgando ha scavato l’asfalto (che come si può notare dalle foto è stato sistemato da poco) creando una piscina piena fino all’orlo.