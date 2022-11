Reggio Calabria: visita di Pippo Callipo al Museo FS della Stazione di S.Caterina

1 Novembre 2022 21:56

Una piacevole sorpresa per il Direttivo di Incontriamoci Sempre, nel giorno di Ognissanti: Pippo Callipo, noto imprenditore

calabrese, in visita a Reggio Calabria, ha voluto visitare il Museo Ferroviario della Stazione FS di S.Caterina. “È stata graditissima” dichiara il Presidente Pino Strati “la visita di Pippo Callipo, insieme alla moglie Cinzia , al nostro Museo in questa giornata di festa.” Callipo, insignito recentemente con la Laurea Honoris Causa in Economia e Management presso l’Università della Calabria, con la Lectio Magistralis dal titolo “110 anni di tradizioni en valori”, ha ricevuto le congratulazioni dell’intera Associazione. “Il legame con la famiglia dei ferrovieri” prosegue Strati “è ancora forte in Cinzia, proprio per questo abbiamo voluto donarle uno dei simboli delle Ferrovie dello Stato, un berretto da Capo Stazione risalente al periodo a cavallo tra gli anni 60 e 70. Ringraziamo dal profondo del cuore, per la visita, un caro amico che rappresenta con grande onore e prestigio la nostra bellissima Calabria”.