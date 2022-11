Reggio Calabria, spiegate al Comune che ai Villini Svizzeri non bisogna riprodurre i laghi della Svizzera | FOTO

29 Novembre 2022 12:48

Spiegate al Comune che ai Villini Svizzeri non bisogna riprodurre i laghi della Svizzera. Quelli, almeno, sono naturali, limpidi e profumati. Qui, invece, di Svizzero c’è soltanto il ricordo dell’aiuto post terremoto del 1908, e nulla più. In quello che era uno dei più eleganti e dignitosi quartieri residenziali della città, sulle colline del centro, s’è trasformato negli ultimi anni in una zona abbandonata e degradata, un po’ come tutto il resto di Reggio. Le strade che collegano il centro alla zona collinare sono costellate da voragini enormi, tanto che arrivare al Geometra “Righi” è praticamente impossibile senza distruggere i propri mezzi di locomozione, siano auto o moto.

Adesso c’è un’enorme voragine in via Villini Svizzeri, profonda due metri e carica d’acqua maleodorante. La voragine è stata recintata alla buona ma nessuno provvede a ripararla, e pochi metri più avanti se ne sta aprendo un’altra accanto a un tombino che rischia di bloccare definitivamente la strada.

I residenti chiedono interventi urgenti rispetto ad una situazione inaccettabile per una città italiana ed europea.