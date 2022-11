Reggio Calabria, importante tv giapponese in città alla scoperta delle bellezze locali | FOTO

29 Novembre 2022 11:13

L’importante tv giapponese NHK si è recata in città in questi giorni per documentare le bellezze di Reggio Calabria, sia artistiche che culinarie. La tv ieri sera ha effettuato un servizio presso la famosa “Apetta” che da anni gira la città per offire un ottimo street food locale. L’Apetta di Giovanni Gangemi appunto ha offerto alla tv locale delle squisite pizze fritte soffermandosi su un prodotto che va per la maggiore e che è stata identificata negli anni proprio per questa specialita, non prettamente locale ma che è diventato un must dello street food.

Nella permanenza a Reggio Calabria, la tv locale visiterà anche il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace nel loro 50esimo anniversario, una tappa obbligata sarà anche la gelateria Cesare e con l’occasione visiteranno la città alla scoperta delle bellezze di questa terra.