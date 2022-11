Reggio Calabria, successo per il Torneo di Burraco organizzato dal Club Inner Wheel

18 Novembre 2022 11:02

E’ stato un successo il Torneo di Burraco organizzato dal Club Inner Wheel di Reggio Calabria che si è tenuto lunedi 14 Novembre presso il Circolo del Bridge, location ideale per creare un’atmosfera raccolta e familiare, con giocatori sereni e motivati che hanno fatto da cornice alla solidarietà.

L’appuntamento, perseguendo il tema internazionale “Work Wonders” è giunto alla sua 12° edizione e ha visto la partecipazione di numerose coppie di giocatori che si sono sfidati sui tavoli verdi e contesi i premi messi a disposizione da generosi sponsor e sostenitori. Le Socie del Club, che ha festeggiato quest’anno il 30° anno di attività, hanno ricevuto poi a cena i giocatori in un clima veramente amichevole. Oltre ai primi tre classificati in assoluto, sono stati assegnati altri numerosi premi alle coppie meglio classificate.

La presidente Rory Lo Faro Modafferi, ringraziando le Socie per il loro impegno e tutti gli intervenuti per la sensibilità dimostrata, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento solidale, volto a sostenere un Service in favore della Comunità Exodus di Reggio Calabria e ha dato a tutti appuntamento al prossimo anno.