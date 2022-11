Reggio Calabria, il 27 novembre la Settima di Beethoven e “Le Ebridi” di Mendelsssohn al Teatro Cilea

23 Novembre 2022 10:38

Grande fermento per il concerto di domenica 27 novembre alle ore 19 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, organizzato dall’Accademia Senocrito e facente parte del progetto “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria, che pone come obiettivo l’attivazione e il rafforzamento di servizi e attività di inclusione e coesione sociale.

L’evento sarà dedicato al compositore Ludwig van Beethoven con la sua monumentale Settima Sinfonia op. 92. Ad aprire il concerto sarà un’altra pagina titanica del sinfonismo tedesco, l’Ouverture “Le Ebridi” op. 26 di Felix Mendelssohn. Il programma sarà eseguito dalla Senocrito Festival Orchestra sotto la magistrale direzione del M° Alessandro Tirotta. L’orchestra, nata in seno all’Accademia Senocrito, da anni si distingue sul territorio per valenza artistica e duttilità di repertorio, spaziando da compositori del periodo barocco a quelli più contemporanei; vanta la collaborazione con numerosi artisti nazionali e internazionali, ricordiamo tra questi il soprano lirico Carly Paoli, il Primo Corno del Teatro alla Scala di Milano Emanuele Urso, il fisarmonicista e bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi, sotto la guida di importanti direttori d’orchestra che si sono distinti per sensibilità e coinvolgimento musicale (M° Alessandro Tirotta, M° Gianluca Marcianò e altri).

L’appuntamento di domenica sarà solo uno dei vari momenti previsti dal progetto per il sociale “InCAMmino”, che dal mese di aprile ha coinvolto oltre trecento iscritti in laboratori di musica, danza e teatro con attività accessibili a tutti, organizzate per fasce d’età e con un’offerta artistica e culturale molto variegata. Sede operativa dei laboratori è l’Istituto Comprensivo Statale Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, i cui locali sono stati assegnati dalla Dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò, che ha sposato da subito la qualità dell’offerta proposta, mettendo a frutto i buoni propositi coinvolgendo gran parte degli studenti e offrendo nuove opportunità di percorsi formativi e di aggregazione sociale.

Tra le esibizioni finora realizzate ricordiamo la Carmina Burana, spettacolo di fine attività dei laboratori collettivi, con gli allievi dei Maestri Enza Cuzzola (coro), Samuela Piccolo (danza) e Dario Siclari (musica d’insieme) e il laboratorio di teatro, a cura di Angela Battaglia e Antonio Calabro’ alla regia di Aggiungi un post(icin)o a tavola, libera riduzione della commedia ispirata al noto musical che ha fatto storia. Degno di nota è il Concorso 38º Parallelo, in cui verranno valutate proposte di libera creatività che potranno essere musicali, video, letterarie, grafiche e artistiche, Tra tutte, quelle che otterranno il punteggio più alto verranno premiate e presentate alla comunità durante gli eventi programmati. L’obiettivo principale del progetto, infatti, è quello di avviare un modello di welfare culturale che metta insieme arte, cultura e salute per il raggiungimento di un benessere che sia individuale ma anche comunitario.