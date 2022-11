Reggio Calabria: gli studenti del Liceo Gullì hanno partecipato al contest “Correre e saltare per toccare il cielo con un libro”

5 Novembre 2022 17:36

Questa mattina a Reggio Calabria, presso l’antica libreria Ave, ospiti del proprietario Sign. Fabio Saraceno, gli alunni delle classi II AM; II BU; II CU, II EU; II FU; II CL; II EL del Liceo Gullì hanno partecipato al contest “Correre e saltare per toccare il cielo con un libro” promosso dal “Progetto Nazionale #ioleggoperchè”finalizzato al potenziamento delle biblioteche scolastiche. L’attività, curata dalla prof. ssa Teresa Megali, referente alla lettura e alla comunicazione, si è svolta in un clima di gioiosa condivisione. Dopo una breve introduzione , due alunne del Liceo Musicale, hanno suonato il Canone di Pachebel, seguito da un partecipato flash mob. Di seguito, si sono succedute le letture di passi tratti da opere classiche e moderne accuratamente scelte e commentate in classe dai docenti che hanno preparato gli alunni.

Il progetto si inserisce tra le tante e diversificate attività programmate dal Dipartimento Umanistico – linguistico – musicale coordinato dalla Prof.ssa Margherita Tromba che ha collaborato attivamente con tutte le colleghe, Proff.sse Maria Luisa Porcino , Brunella Scaramuzzino, Serena Cara, Claudia Scappatura, Novella Zappia, che con entusiasmo hanno preparato gli alunni delle classi seconde . Un progetto impegnativo e stimolante , frutto di un sinergico e affiatato gioco di squadra, squadra, oggi ancora più forte perchè arricchita , in questa occasione , dall ‘apporto delle docenti di Scienze Motorie Proff.sse Valeria Barreca e Daniela Malavenda, che hanno curato la coreografia atletica degli studenti, mettendo in atto lo stesso motto del Contest di quest’anno: “Mens sana in corpore” . Al

Dirigente Scolastico , dottor Francesco Praticò , che sollecita sempre nuove ed interessanti iniziative culturali , i ringraziamenti di tutto il team.