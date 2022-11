Reggio Calabria, SS18 chiusa per detriti e fango

21 Novembre 2022 19:30

A seguito delle condizioni meteorologiche avverse, a causa di fango e detriti sul piano viabile è chiusa al traffico, in direzione Salerno, la strada statale 18 “Tirrenica” nei pressi di Favazzina, al km 506,300. Il traffico viene deviato lungo l’autostrada A2 tra gli svincoli di Scilla (km 511,000) e Bagnara ( km 504,200 ).

Le squadre Anas sono intervenute per le operazioni di rimozione di materiali e detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.

