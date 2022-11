Reggio Calabria, il 19 novembre lo spettacolo teatrale comico “Nulla di nuovo sul fronte occipitale”

15 Novembre 2022 10:44

Lo spettacolo, diretto dal regista Matteo Mo, andrà in scena alle ore 19:00 presso il centro ludico “Play” in via Nazionale Pentimele n° 106

L’ODV “Ama e cambia il mondo” e l’associazione “Saradè” sono lieti di presentare l’evento teatrale comico “Nulla di nuovo sul fronte occipitale” di Matteo Mo, regista, formatore e sceneggiatore. L’evento si terrà sabato 19 novembre ore 19 presso il centro ludico “Play” in via Nazionale Pentimele n 106. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 327 319 0702.

Focus su Matteo Mo

Regista, formatore, diplomatosi all’accademia dei filodrammatici, conosciuto per la sua creatività sempre all’avanguardia ha inventato un nuovo modo di vivere il teatro. Sceneggiatore e regista del primo spiritual thriller “il Vincisangue”. È fondatore insieme, a sua moglie Mara Risitano, del movimento culturale e artistico s139.