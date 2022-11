Reggio Calabria, il 6 novembre lo spettacolo teatrale “In occasione…”

2 Novembre 2022 16:39

“In occasione…”, domenica 6 novembre a Reggio Calabria il Teatro del Fiasco con la regia del grande Pierre Byland

“In occasione dell’arrivo del Presidente, due collaboratori stanno preparando la cerimonia di accoglienza senza lasciare nulla al caso. La situazione appare sotto controllo. Il presidente sta per arrivare… Arriverà?“. L’appuntamento, da non perdere, è fissato per domenica 6 Novembre ore 18.30 al Parco Ecolandia nella bellissima Sala Spinelli, Nave di Teseo. Uno spettacolo divertente, unico e avvincente, in cui i protagonisti affrontano e studiano il comportamento dell’uomo qualunque alle prese con alcuni grandi temi della vita quotidiana e contemporanea.

Il pubblico diventa così osservatore di sé stesso, della propria attesa, di qualcuno che stiamo aspettando e per il quale siamo pronti a tutto. E non sempre la vita va come si spera, non sempre le cose vanno per il verso giusto. Nonostante ciò, anche di fronte alla catastrofe, l’essere umano rimane ottimista e cerca di trovare una via di uscita, per sopravvivere. E il clown è testimone.

Con la regia di uno dei grandi maestri del teatro contemporaneo, Pierre Byland, assistito da Mareike Schnitker, arriva al Globo Teatro Festival-Connessioni Periferiche, “In occasione”, una straordinaria produzione del Teatro del Fiasco con Andrea Borgogno e Alessio Negro che dopo dieci anni di collaborazione scrivono e mettono in scena uno spettacolo con il loro maestro. Disse di lui Jacques Lecoq: “Pierre Byland fu all’apogeo delle nostre ricerche sul Clown. La sua personalità, il suo talento e i suoi doni acrobatici, contribuirono al nascere dell’immagine del clown teatrale. Lui portò il piccolo naso rosso nel teatro di oggi e lo rese popolare con i suoi spettacoli”.

Alessio Negro, attualmente in tournée mondiale con lo spettacolo ROOM della Compagnie di Hanneton di James Thierrée e Andrea Borgogno si sono formati con importanti nomi della scena artistica internazionale diventando un duo teatrale affiatato e di caratura internazionale. Con un linguaggio universale, tragicomico che fa ridere e commuovere, si ispirano alla grande tradizione dei clown riuscendo a trasportare il pubblico in una dimensione irreale e piena di colpi di scena. Parafrasando il titolo, “In occasione…” sarà una straordinaria occasione per vederli anche nella nostra Reggio Calabria. Info spettacoli: www.globoteatrofestival.eu.