Reggio Calabria, degrado in via Possidonea: “i giovani cresceranno con l’idea che questo sia normale” | FOTO

17 Novembre 2022 18:58

Si firma come un cittadino “che spera in un futuro migliore” il lettore che ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione di via Possidonea. E anche solo avere speranza, vista la disattenzione dell’Amministrazione verso i più basilari bisogni dei cittadini, è un atto di estremo coraggio. Nella fotogallery allegata all’articolo si possono vedere degrado e spazzatura che si affiancano alle povere piante, come nuove forme di vegetazione.

“La situazione è migliorata, ma addirittura sta peggiorando“, spiega il nostro lettore sottolineando come lo stato di degrado vada avanti ormai da diverso tempo. “I ragazzi e i bambini che frequentano il liceo e la scuola media sono costretti a fare lo slalom tra rifiuti e vegetazione di ogni genere. – aggiunge – La cosa che mi infastidisce di più che le nuove leve che saranno gli uomini di domani crescano con l’idea che tutto questo sia una cosa normale…. Crescere con la sporcizia sotto i piedi“.