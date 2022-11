2 Novembre 2022 19:19

Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino che chiede aiuto per ritrovare una custodia con occhiali da vista

Un cittadino di Reggio Calabria ha contattato la redazione di StrettoWeb per lanciare un appello e ritrovare una custodia con occhiali da vista donna Rayban smarriti il 31 ottobre scorso intorno alle 23:30 nei pressi del locale “Amuri”, in via Giuseppe De Nava, in occasione della festa di Halloween. Chiunque dovesse ritrovare l’oggetto può contattare la nostra redazione.