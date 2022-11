Reggio Calabria, si chiude il caso Sindacati-Liceo Da Vinci: “vicenda al limite del paradosso”

11 Novembre 2022 13:09

La nota stampa congiunta dei rappresentanti dei Sindacati, Mimmo Denaro (Segretario Generale FLC CGIL Calabria), Gregorio Pipitto (Segretario Generale CGIL Reggio Calabria) e Michele Bruno (Segretario Generale FLC CGIL Reggio Calabria)

“Apprendiamo con soddisfazione la chiusura di una vicenda al limite del paradosso. Finalmente è stato archiviato il procedimento disciplinare avviato nei confronti dei singoli componenti RSU FLC CGIL del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”. Su segnalazione della Dirigente Scolastica, in servizio presso il prestigioso Istituto in qualità di reggente per l’anno scolastico 2021/2022, l’ATP di Reggio Calabria aveva già mosso una contestazione d’addebito, avviata dalla stessa D.S., nei confronti del prof. Lucio Ficara, docente del Vinci e RSU eletto con il maggiore numero di voti, che è stata archiviata dall’amministrazione. Un secondo provvedimento ha visto coinvolte non solo il prof. Ficara, dirigente storico della FLC e apprezzato giornalista per le sue competenze tecniche in materia di amministrazione scolastica, ma anche le altre due RSU, la prof.ssa Claudia Neri e il prof. Spinelli, due docenti stimati dagli studenti e dalle famiglie”. Così in una nota congiunta i rappresentanti dei Sindacati, Mimmo Denaro (Segretario Generale FLC CGIL Calabria), Gregorio Pipitto (Segretario Generale CGIL Reggio Calabria) e Michele Bruno (Segretario Generale FLC CGIL Reggio Calabria).

“Abbiamo seguito con molta attenzione sin dall’inizio – si legge – l’evolversi di questa gravissima situazione che ci ha visti, come singoli dirigenti sindacali, RSU e organizzazione tutta, al centro di una sorta di rappresaglia – ed è questa la cosa che più ci ha indignati – messa in atto dalla D.S. e condivisa da altre organizzazioni sindacali a lei vicine. Si è abusato dello strumento del procedimento disciplinare, utilizzato con l’intenzione reiterata di punire il dissenso più che accettarne eventuali responsabilità. Oggi possiamo dire e confermare che la pessima qualità delle relazioni sindacali del liceo “Da Vinci”, (che hanno altresì contraddistinto un anno scolastico – 2021/2022 – particolarmente difficile e già provato dagli effetti della pandemia) ricade esclusivamente sul Dirigente Scolastico“.

“Per queste ragioni – proseguono – manifestiamo la nostra soddisfazione e apprezzamento per il lavoro svolto da Claudia Neri, Lucio Ficara e Umberto Spinelli invitandoli, se pur provati per i mesi difficili e tesi che hanno dovuto vivere, a continuare nella loro eccellente azione di rappresentanza il cui unico obiettivo rimane quello di tutelare gli interessi di una categoria fra le più esposte del mondo del lavoro. Naturalmente stiamo valutando con il nostro ufficio legale azioni per accertare responsabilità da parte di chi ha tentato di ledere la dignità e la professionalità che in un normale sistema di relazioni sindacali è una controparte e non un parte-contro e, infine, che possano rimarcare con ulteriore forza e determinazione quanto questa assurda vicenda poteva essere evitata“, si chiude la nota.