Reggio Calabria, la scuola “Falcomatà-Archi” ha un nuovo “baby-Sindaco”: è Pietro D’Agostino

19 Novembre 2022 17:22

E’ Pietro D’Agostino, studente della classe II E della scuola secondaria di primo grado del plesso “Pirandello”, il nuovo baby-Sindaco dell’Istituto comprensivo “Falcomatà-Archi” per il triennio 2022/2025 che, con 91 voti, si è imposto su altri undici candidati. Lo comunicano, a conclusione delle operazioni di voto, le docenti dell’Area cittadinanza dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”, diretto dalla Dirigente Scolastica Serafina Corrado. L’organismo consultivo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito dal 2012 nella Scuola “Falcomatà-Archi”, mira a promuovere la partecipazione degli adolescenti alla vita della comunità locale, a educare i ragazzi ad una cittadinanza attiva e consapevole e a maturare il senso di appartenenza al proprio Paese. “Attraverso questo istituto – spiega la Dirigente Scolastica Serafina Corrado – la scuola intende non solo favorire la partecipazione dei nostri studenti alla vita collettiva della comunità, ma anche interloquire con gli amministratori locali per offrire ai ragazzi l’opportunità di conoscere la macchina comunale, il territorio in cui vivono e sviluppare il senso di appartenenza ad esso. Con tale organismo intendiamo rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano anche con l’eventuale partecipazione a sedute del Consiglio Comunale Cittadino”.

Il periodo di campagna elettorale, iniziato nel mese di ottobre, è stato seguito e monitorato dalle docenti dell’Area cittadinanza con la collaborazione attiva di tutti gli insegnanti dell’Istituto Scolastico. In fase preliminare sono state organizzate diverse attività tra cui lezioni di Ed. Civica sugli enti locali, dibattiti, preparazione di slogan e programmi; ha concluso la fase preparatoria un incontro con i candidati a baby-Sindaco, durante il quale ogni aspirante ha presentato il proprio programma su temi riguardanti Scuola, Ambiente, Sport, Solidarietà, Legalità e rispetto del patrimonio artistico e culturale.

Le operazioni di voto si sono svolte nella mattinata del 18 Novembre 2022 e sono state coordinate dalle docenti della Commissione Cittadinanza: Giovanna Calarco, Titty Iannò, Enza Saffioti. In ogni plesso è stato insediato un seggio che, come previsto dal Regolamento del CCR, era formato da un presidente e un segretario sotto la vigilanza di un docente. Il nuovo baby-Sindaco ha presentato un programma che spazia tra ecologia, solidarietà, scuola e legalità. Nella prossima settimana avrà luogo la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”. Il passo successivo sarà la nomina della giunta comunale dei ragazzi, formata da quattro Assessori, Sindaco, Vice Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il nuovo CCR dell’I.C “Falcomatà-Archi”, in carica per i prossimi tre anni, è formato dal baby-Sindaco Pietro D’Agostino, dal Vice Sindaco Chiara Vizzari e da venti consiglieri: Elisa Cilione, Silvia Vatore, Luca Modafferi, Giulia Ollio, Sofia Suraci, Sandra Gatto, Chiara Vazzana, Marika Delfino, Antonino Mazzacua, Luca Mafrica, Lorenzo Loschiavo, Giulio Rizzo Medici, Ludovica Corrado, Paolo Laganà, Angelo Sartiano, Eva Fazzari, Emanuele Minutolo, Luca Delfino, Domenico Navia, Gaia Palumbo. La Dirigente Scolastica Serafina Corrado esprime viva soddisfazione per l’attività sin qui condotta. Auguri dunque al baby sindaco ed alla sua giunta perché riescano a vivere una concreta esperienza educativa.