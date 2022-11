Reggio Calabria, l’I.C. Carducci-V. da Feltre celebra la Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

16 Novembre 2022 10:57

L’Istituto Comprensivo “Carducci – Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria celebra con un incontro la Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’appuntamento è per venerdì 18 novembre, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna della scuola primaria Carducci.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carducci – V. da Feltre”, prof.ssa Sonia Barberi, interverranno Antonio Marziale, in una delle sue prime uscite pubbliche dopo essere stato incaricato per la seconda volta a svolgere il ruolo di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Giuseppina Princi, vice-presidente della Regione Calabria e Lucia Anita Nucera, assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria.