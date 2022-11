A Reggio Calabria la scrittrice russa Josephine Von Zitzewitz, vincitrice del premio “Città dello Stretto”

25 Novembre 2022 13:26

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha incontrato la scrittrice e docente russa Josephine Von Zitzewitz, vincitrice del premio internazionale “Città dello Stretto” promosso dal Rhegium Julii. Nella sala “Trisolini” di Palazzo Alvaro, il sindaco facente funzioni ha avuto modo di ringraziare il presidente del circolo culturale, Giuseppe Bova, per “il costante impegno profuso nel nome della cultura e della legalità”. Un lavoro apprezzato e promosso dalla Città Metropolitana che, seguendo le linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, da ormai tre anni ha istituzionalizzato il “Premio Rhegium Julii” perché “ha contribuito attivamente allo sviluppo della comunità”.

Nel salutare la Von Zitzewitz, Versace ne ha sottolineato “il coraggio e la forza con cui affronta i suoi studi ed i suoi scritti, sfidando le rigide ed insopportabile tagliole della censura e mostrando al mondo il significato più autentico della libertà di informazione. Una scrittura underground e di dissenso – ha riflettuto l’inquilino di Palazzo Alvaro – che ci aiuta a non dimenticare l’importanza di vivere in un Paese libero che ha saputo rialzarsi dagli orrori di un regime. Grazie, dunque, a tutte le donne ed agli uomini che, come Josephine Von Zitzewitz sono sempre al servizio della verità e della giustizia. In molte parti del mondo, infatti, ancora si rischia la vita o il carcere per cercare di rendere un’informazione di denuncia, scevra da controlli e compromessi. Non dobbiamo mai abituarci alla libertà. E’ un bene che va salvaguardato, custodito e protetto giorno per giorno. Questa splendida iniziativa – ha concluso il sindaco metropolitano facente funzioni – mette ancora una volta in luce il grande lavoro portato avanti dal presidente Pino Bova e da tutti i componenti del “Rhegium Julii”, realtà che si conferma baluardo culturale di livello altissimo”.