Reggio Calabria, domani “Noi per Santa Caterina” e la parrocchia organizzano la marcia della pace “Diritto alla felicità”

23 Novembre 2022 12:21

Domani, 24 novembre, alle ore 18:00, in occasione della festa in onore di Santa Caterina, S. E. Mons. Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita, presiederà la Santa Messa, al termine della quale l’Associazione “Noi per Santa Caterina” consegnerà alla Parrocchia, un defibrillatore per la comunità. Per le ore 19,15 l’Associazione “Noi per Santa Caterina” e la Parrocchia hanno organizzato la marcia della pace dal titolo “Diritto alla felicità“.

Parteciperanno i cittadini e gli alunni dell’istituto comprensivo “Italo Falcomatà”. “È una marcia finalizzata a promuovere la cultura e l’educazione alla pace, nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale: una testimonianza di speranza e al tempo stesso una consapevolezza di responsabilità collettiva. – chiarisce l’organizzazione – Costruire la pace significa prendersi cura, come ci suggerisce il Papa, l’uno dell’altro per ridurre le molte disuguaglianze, purtroppo, presenti nella nostra società. Bisogna costruire la cultura della pace in famiglia, a scuola e in ogni altra forma di comunità diventando ognuno costruttore di pace. Perchè la speranza diventi realtà ,è necessario che si realizzi, tra gli uomini, il senso di fratellanza e vi sia la convivenza pacifica in ogni parte del mondo. Apriranno il corteo dal sagrato della chiesa, alle ore 19,15,gli scout dell’Agesci con uno striscione e bandiere della pace. Si proseguirà per via Santa Caterina verso il piazzale “Mino Reitano” Proseguendo per via Italia si giungerà alla villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio” ,dove ci saranno vari interventi e testimonianze interreligiose. Durante I ragazzi saranno direttamente coinvolti con preghiere e canti. La pace è solidarietà, condivisione, amore. Solo così si potranno aprire le porte alla felicità a cui ognuno di noi ambisce. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare“.