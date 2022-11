Reggio Calabria: ripristinata la perdita d’acqua a Tremulini | FOTO

19 Novembre 2022 17:41

A circa 24 ore dalla segnalazione da parte di StrettoWeb, è stata riparata la copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria, nella zona di Tremulini, in via Margherita Hack anche se perdura la voragine, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Da sottolineare che, solo qualche settimana fa, erano stati fatti lavori di ripristino che purtroppo hanno avuto le ore contate.

Nella zona della facoltà di Architettura si era formato, nei giorni scorsi, un vero e proprio fiume che creava enorme disagio ai cittadini che vi transitavano sia a piedi che in auto.