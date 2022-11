Reggio Calabria: rinvenute 8 antiche pergamene della famiglia Grimaldi

2 Novembre 2022 12:45

Si avvicina ormai la data della visita del principe Alberto di Monaca in Calabria. Nei giorni che vanno dal 7 al 9 novembre sarà accolto a Reggio e si recherà a Molochio, Cittanova e Gerace feudi del casato Grimaldi, famiglia di origine genovese. Qual è il collegamento dei Grimaldi di Monaco con quelli calabresi? La stirpe dei Grimaldi ha inizio con Ranieri I “assoluto signore di Monaco”, la linea calabrese sarebbe originata dal suo terzogenito Bartolomeo che fu Vicerè di Calabria. In occasione di questo importante evento regionale è stata effettuata una scoperta storica di grande rilevanza. Sono state rinvenute nella collezione del Dott. Antonio Raffaele di Lamezia Terme, 8 grandi pergamene dei sec. XVI e XVII relative proprio alla famiglia dei principi Grimaldi, addirittura una miniata con lo stemma del casato, 4 hanno una grandezza di oltre 100 cm.. Le 8 pergamene sono custodite in cornici d’epoca, ad oggi mai pubblicate e studiate, furono acquistate sul mercato antiquario qualche tempo fa.

Da una prima e veloce lettura si tratta della concessione ai Grimaldi dei feudi calabresi di Gerace, Terranova e Cittanova, pertanto rappresentano un tassello di storia regionale di estrema rilevanza. Il Dott. Antonio Raffaele, da sempre attento alla storia, si è reso disponibile per la loro esposizione in occasione della visita ed eventuale studio delle medesime da parte di esperto archivista.