5 Novembre 2022 14:21

Reggio Calabria, la segnalazione di una cittadina che chiede aiuto per ritrovare il proprietario di una chiave smarrita in Via Pio XI

Una cittadina di Reggio Calabria ha contattato la redazione di StrettoWeb per lanciare un appello e ritrovare il proprietario di una chiave rinvenuta ieri in Via Pio XI nella traversa delle Palazzine Ina Casa. Chiunque dovesse ritrovare l’oggetto può contattare la nostra redazione.