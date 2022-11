Reggio Calabria, le richieste al Prefetto del Comitato di Quartiere Mosorrofa

29 Novembre 2022 09:52

“Il Comitato di Quartiere Mosorrofa con lettera della segreteria del prefetto del 25 11 2022 è stato invitato ad un incontro in prefettura alla presenza del sindaco f.f. i cittadini di Mosorrofa sconsolati, chiedono ancora una volta l’intervento del prefetto nelle forme e nei modi che gli sono propri per cercare di sbloccare una situazione che si va sempre di più incancrenendosi“. E’ quanto scrive in una nota Pasquale Andidero, presidente del Comitato di Quartiere Mosorrofa. “La richiesta è per un intervento, una sollecitazione urgente alla giunta comunale per indirizzarla verso un adempimento dei suoi doveri verso i cittadini, ed anche un accesso agli atti del comune per mettere in evidenza le incongruenze e le colpe amministrative che sindaco, sindaci f.f., assessori e tecnici perpetrano da anni nella gestione dei fondi assegnati o non assegnati al territorio mosorrofano. In mancanza di notizie concrete, di segni visibili per la rinascita di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa entro la prima decade dicembrina si mobiliterà tutta la popolazione di Mosorrofa e convocherà un raduno a Piazza Italia sabato 17 dicembre p.v. alle ore 09.30 davanti al comune per cominciare una raccolta firme per chiedere le dimissioni di sindaco e consiglio comunale”, rimarca la nota.

“Gli argomenti che tratteremo saranno:

1. Viabilità: Permane il rischio di vita continuo per chi percorre la San Sperato-Mosorrofa a causa di guard rail pressoché inesistenti in località Placa (nemmeno il miracolo di due persone scampate dalla caduta nel precipizio di una macchina ha convinto dell’urgenza di interventi); permane l’incompiuta della strada franata tra Sala di Mosorrofa e Mosorrofa; permangono le buche e le voragini e

l’inesistente irreggimentazione delle acque che unite alla scarsa pulizia dei bordi stradali mettono in serio pericolo chiunque transita sulla detta strada;

2. Attività ludico – sportive: permane costante l’assenza di strutture che possano consentire a ragazzi, giovani, adulti e anziani di poter svolgere una qualsiasi attività. Campi sportivi, Centri Civici, Parco giochi per bambini, aree verdi, ecc…

3. Discariche abusive: nonostante l’evidenza di un enorme rischio anche di inquinare le falde acquifere sottostanti, c’è un enorme discarica in località Puzzu segnalata più volte, nessuno ha preso in considerazione la cosa. La raccolta della spazzatura è un po’ più regolare ma permane sempre il crearsi di discariche anche lontano dai cassonetti.

4. Cimitero: Nonostante un’area attorno all’attuale cimitero sia stata già da anni espropriata non si sta facendo nulla e si deve fare la fila anche da morti per essere sepolti.

5. Acqua: Dobbiamo dire che quest’estate l’acqua non è mancata ma non abbiamo avuto notizia dei lavori che dovevano effettuarsi per migliorare il servizio. Vogliamo la certezza che l’estate appena trascorsa non sia stata solo un’eccezione. L’incontro in prefettura si svolgerà Giovedì 1 dicembre alle ore 10.00. All’uscita, per evitare che le parole e le determinazioni dell’incontro si volatilizzino come è avvenuto altre volte, verrà diramato un nuovo comunicato stampa”, conclude la nota.