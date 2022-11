A Reggio Calabria la 3ª edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud

11 Novembre 2022 10:47

Museo del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria ospiterà la 3ª edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud

Il Museo del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria ospiterà la terza edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione ITS 2011 (Famiglia Florio di Calabria) con la quale manifestazione intende proporre Reggio Calabria, per il Sud Italia, come teatro di una manifestazione di rilievo nazionale e internazionale, unica nel suo genere, sul mondo dell’agroalimentare, della comunicazione e del giornalismo di settore.

Protagoniste di questa tre giorni, la Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e le loro produzioni tipiche dallo spiccato legame con il territorio e dal carattere fortemente identitario e, tutto ciò che sarà presente nella Rassegna, è stato cercato tra le eccellenze del Sud, testato e selezionato, tenendo conto dei prodotti alimentari e dell’artigianato, in grado di stimolare nuove esperienze per il palato, l’olfatto ed in particolare la memoria, solleticando ricordi atavici delle tradizioni, che rappresentano al meglio il forte legame tra una comunità e le sue radici.

Il programma prevede incontri con i Consorzi e le Organizzazioni di Categoria, appuntamenti con gli Its della Calabria e spazio alle Istituzioni e alla Consegna di Premi, a giovani talenti degli Istituti Alberghieri, a talentuosi giornalisti e consorzi d’eccellenza, che si sono distinti per aver valorizzato i prodotti agroalimentari del Sud Italia.

Di seguito il programma dell’evento:

MERCOLEDÌ 23/11/22 sera, si darà inizio alla “Rassegna”, presso il ristorante Zefiro, sito a Bagnara Calabra, con un menu degustazione dedicato all’evento, curato dal noto chef Antonino Gramuglia. Durate la cena, sfilata, primo atto: “Il tipico interpretato dai gioielli del maestro Gerardo Sacco”

GIOVEDÌ 24/11/22 dalle 09.00 alle 13,00

Sala “Scuola di Profumeria”

“UNA RICETTA PER I SOCIAL” gara gastronomica, tra gli Istituti Alberghieri della Calabria;

GIOVEDÌ 24/11/22 ore 10,00

Salone “GERARDO SACCO”

CONVEGNO

ITS CHIAVE DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO, promosso dalla Fondazione ITS 2011 ( Famiglia Florio di Calabria)

Ore 13.00 – Laboratorio esperienziale a cura della Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria.

Ore 20,30 – AL RISTORANTE PIRO-PIRO di Reggio Calabria

Lo chef Marco Maltese, stella emergente della ristorazione, realizzerà un menu degustazione ad hoc, con la birra artigianale al bergamotto. Durante la cena, sfilata, primo atto: “Il tipico interpretato dai gioielli del maestro Gerardo Sacco”

(prenotazione obbligatoria tel. (0965 1714517 )

VENERDÌ 25/11/22 ore 16,00

Salone “GERARDO SACCO”

Le eccellenze agroalimentari del Sud, si svolgeranno, a cura dei partecipanti, laboratori esperienziali, raccontati da esperti e da produttori, assistiti dalla stampa specializzata

Ore 19.00 – Laboratorio esperienziale a cura della Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria.

SABATO 26/11/22 ore 17,00

Salone “GERARDO SACCO”

Trae consorzi, tre giornalisti e una cooperativa, in quanto eccellenze nel settore agroalimentare del Sud, verranno premiati.

si svolgeranno, a cura dei premiati, laboratori esperienziali, raccontati da esperti e da produttori, assistiti dalla stampa specializzata

Ore 21.00 – Laboratorio esperienziale a cura della Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria.

Solo per i soci, e ospiti accreditati.