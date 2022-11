Reggio Calabria, “Adotta 1 MQ”: il 19 novembre l’iniziativa per ripulire il muraglione di via Possidonea 

18 Novembre 2022 17:54

Nuovo sito, nuove adesioni, nuovi processi da attuare insieme per restituire decoro al verde e a quei metri quadri di vita intervallati dai contrafforti del muraglione di via Possidonea. L’appuntamento è sabato 19 novembre ore 9:00 per abbracciare l’ultimissimo progetto della Comunità Patrimoniale “Scalinata Monumentale di via Giudecca”.

Una comunità, si ricorda, formata da volontari che, attraverso l’instancabile impegno e “sporcandosi le mani” hanno ridato vita a uno dei siti più belli di Reggio Calabria e che, ora, si lanciano in questa nuova iniziativa guidati dalla loro presidente Simona Lanzoni. “Sarà un nuovo percorso dal basso, un invito a tutta la cittadinanza ma in particolare agli abitanti di prossimità, ai negozianti e a chiunque voglia partecipare liberamente e aggregarsi a noi per ripetere quello che è stato il percorso della Scalinata di via Giudecca” ha affermato infatti la Lanzoni.

“Adotta un metro quadro” è un’iniziativa, autorizzata dal settore ambiente della città metropolitana, che ovviamente non si svolgerà in una giornata ma rappresenterà un processo di valorizzazione e di partecipazione, “che comincerà con l’estirpare le erbacce infestanti, sistemare le piante esistenti e restituire un certo decoro al verde di via Possidonea”.

Una sorta di cammino “avviato da oggi che porterà all’adozione o comunque alla presa in cura di ogni aiuola esistente all’interno del muraglione” ha confermato la presidente. Un cammino di “condivisione per tutti i liberi cittadini che vorranno partecipare al nuovo ambizioso progetto dell’associazione per il 2023”.