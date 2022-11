Reggio Calabria, il Principe Alberto II di Monaco arrivato all’Università Mediterranea | LIVE

7 Novembre 2022 18:26

Reggio Calabria, l’Università Mediterranea conferirà la Laurea Magistrale Honoris Causa al Principe Alberto II di Monaco

Il Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria prof. Giuseppe Zimbalatti ha accolto il Principe Alberto II di Monaco presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli”, dove, tra qualche minuto, avrà luogo la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali per il suo impegno pluridecennale per la salvaguardia dell’ecosistema. Tale conferimento rappresenta l’esito di un percorso avviato alcuni anni addietro, e più volte rinviato a causa dell’emergenza sanitaria.

Raggiante il Rettore: “oggi è una giornata memorabile. Il nostro anno accademico si inaugura con la presenza di una personalità così importante, siamo molto soddisfatti”. In occasione della visita in città del Principe Alberto II di Monaco, Reggio è completamente blindata dalle Forze dell’Ordine che stanno presidiando per la pubblica sicurezza. Ricordiamo che, la prima tappa in riva allo Stretto, è stata la visita al Museo Archeologico dove ha visitato la struttura insieme al Direttore Carmelo Malacrino.