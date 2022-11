Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la presentazione del Professional Day

24 Novembre 2022 12:55

Si terrà il prossimo lunedì 28 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Corrado Alvaro, la conferenza stampa di presentazione del “Professional Day”, l’evento in programma l’1 ed il 2 dicembre all’Università di Reggio Calabria rivolto a coloro che sono in cerca di lavoro. Organizzata da Città Metropolitana, Camera di Commercio-Azienda speciale Informa, “Job placement” dell’Università “Mediterranea” e cooperativa Cisme, l’iniziativa offrirà la possibilità di incontrare imprese in cerca di personale, presentare il proprio curriculum o partecipare a colloqui individuali di selezione.

All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il Sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, la Presidente della Cooperativa Cisme Daniela Rossi ed i Consiglieri Metropolitani delegati Rudi Lizzi e Domenico Mantegna.